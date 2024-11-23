شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إعلان إيقافه.. استمرار تدفق الغاز الروسي إلى النمسا والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - وقال متحدث باسم شركة غاز كونكت، التي تدير شبكة خطوط الأنابيب المحلية في فيينا اليوم الجمعة، إن حجم الكميات المستلمة تراجع في الأسبوع الماضي فقط بشكل طفيف. الغاز الروسي وفي 15 نوفمبر، قالت مجموعة الطاقة النمساوية "أو إم في" إن شركة الطاقة الروسية "جازبروم" التابعة للدولة ستخفض عمليات التسليم، بعد أن منحت هيئة التحكيم "أو إم في" تعويضًا مقداره 230 مليون يورو (242 مليون دولارا) بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية.

وأرادت شركة "أو إم في" تعويض ذلك المبلغ مقابل استمرار شحنات جازبروم، مع توقعات بأن ترد جازبروم بقطع الإمدادات عن النمسا.

وبررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجددًا إيقاف الإمدادات أمس الخميس، ولكن تردد أن الغاز لا يزال يتدفق على النمسا. أسعار الغاز في النمسا وقال المتحدث باسم غاز كونكت إن هناك على ما يبدو عددا كافيًا من الأطراف الأخرى المهتمة التي ستشتري الغاز الذي يصل إلى مركز توزيع الغاز في مدينة بومجارتن النمساوية.

وأضاف أنه لم يُكشف عن هوية تلك الأطراف، لكن المعاملات لا تزال تتم بشكل ثنائي أو عبر البورصة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الغاز في النمسا بشكل طفيف فقط ولكنها لا تزال مغرية للغاية للعملاء.

وقال المتحدث: "تريد جازبروم أيضا الاستمرار في كسب المال"، موضحًا أنه سيتخذ قرار حاسم بشأن توريد الغاز الروسي في ديسمبر المقبل.