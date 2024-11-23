شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندر أند بورز" يتجه لمحو خسائره.. ارتفاع الأسهم في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم ارتفاعا طفيفا في التداول خلال الظهيرة في وول ستريت، اليوم الجمعة، ما يبقي السوق على مسارها لتحقيق مكسبها الخامس على التوالي.وسجل مؤشر ستاندر أند بورز 500 ارتفاعا بنسبة 1ر0% ويتجه بقوة نحو تحقيق مكسب أسبوعي من شأنه أن يمحو معظم خسائره الأسبوع الماضي.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 226 نقطة أو بنسبة 5ر0%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2ر0% بحلول الساعة 32:11 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.وارتفعت أسهم العديد من شركات التجزئة بعد تقديم تحديثات مالية مشجعة لوول ستريت.وحققت أسهم الشركات الصغيرة بعضا من أكبر المكاسب، إذ ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 3ر1%.