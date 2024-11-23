شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يلتقي مستثمري محافظة المنوفية لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل هيئة التنمية الصناعية، اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.