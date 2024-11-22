شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر اليوم يتجاوز 30 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30200 جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أعلى سعر له هذا الأسبوع ويواصل تحقيق ارتفاعات بالأسواق.

الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدى 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلى 432 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3775 جنيهاً للجرام، مما تسبب في ارتفاع الجنيه الذهب.