شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 25 جنيها.. عيار 21 يسجل 3775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية بعد ارتفا بحوالى 25 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3775 جنيه الآن.



أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4313 جنيها.

عيار 21 يسجل 3775 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3236 جنيها.

الجنيه الذهب 30200 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية



ارتفعت أسعار الذهب العالمي لليوم الخامس على التوالي ليسجل أعلى مستوياته منذ أسبوعين تقريباً، ليتجه الذهب إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 13 شهر، وذلك مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التصعيد المستمر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى منذ 10 جلسات عند 2700 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2696 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2669 دولار للأونصة.



الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 5.2% حتى الآن وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر من عام 2023، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، وفق تحليل جولد بيليون لحركة الذهب.



استمر تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا حيث أطلقت روسيا صاروخاً فرط صوتي حديث وذلك بعد أن غيرت روسيا عقيدتها النووية رداً على موافقة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام كييف لأسلحة غربية متقدمة لضرب الأراضي الروسية.



التوترات الجيوسياسية والمخاوف في الأسواق المالية دفعتها إلى الذهب كملاذ آمن لتتخطى مكاسبه هذا الأسبوع السلع الأخرى، ليعوض معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه يبقى بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر الماضي.