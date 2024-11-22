شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتابعون مشروعات الكهرباء والمحطات بمدن شمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس علاء محمد نسيم، المشرف على مشروعات الكهرباء والمحطات بالهيئة، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة، مع مسئولى مشروعات الكهرباء والمحطات بأجهزة مدن شمال الصعيد، وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات المرافق المختلفة، ونظم التشغيل والصيانة.

عُقد الاجتماع بحضور المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس حسام حسنى، نائب رئيس جهاز المدينة، ومسئولي مشروعات الكهرباء والمحطات بمدن: بني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، والفشن الجديدة، وملوي الجديدة، وأسيوط الجديدة.

بدأ الاجتماع بعرض تقديمى عن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بتلك المدن، كما تم استعراض ومناقشة موقف مشروعات الكهرباء المنفذة والجاري تنفيذها لرفع نسبة الإنجاز والإسراع في وتيرة العمل بها للاستفادة منها على الوجه الأكمل.

كما تم استعراض البرامج الزمنية ونسب التنفيذ لمختلف مشروعات المرافق وتقدم الأعمال وتاريخ الانتهاء لكل مشروع بكل مدينة، كما تم عرض المشكلات التى قد تواجه المسئولين فى التنفيذ وتم بحث سبل حلها لتذليل العقبات.

كما تم مراجعة مصادر التغذية الخاصة بالكهرباء لمحطات المياه والصرف الصحي والروافع، ومأخذ كل مدينة، وتوافر المحولات والمولدات اللازمة لاستدامة التشغيل دون حدوث أي خلل أو تأثير على معدلات الأداء المنفذ من أجلها تلك المنشآت الحيوية والهامة.

وأكد أحمد علي، ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية بصفة مستمرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان ومستثمري المدن الجديدة لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.