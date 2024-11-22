شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمشروعات الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة تنمية مدن النوبارية الجديدة، والمنيا الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بعدة مناطق، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة جهود رفع كفاءة الزراعات وزيادة المسطحات الخضراء، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، وجه المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة بزراعة حوليات ومغطيات جديدة تهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء فى المدينة، واستخدام نباتات تستهلك كميات قليلة من المياه، وتحسين جودة البيئة والمظهر العام.



أعمال الزراعة

قال "السماليجي"، إن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمساحات الخضراء فى الإسكان الاجتماعى، حيث يتم إعادة زراعة المناطق بين العمارات السكنية بأشجار ونباتات تسهم فى تحسين البيئة، وتعزيز الصورة الحضارية بالمدينة.



زراعة الأشجار في سكن مصر

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه تم تنفيذ أعمال زراعة وتنسيق موقع مشروع "سكن مصر"، حيث تم زراعة الموقع بأنواع من المغطيات النباتية المزهرة وذات الألوان المختلفة، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، كما تم زراعة أكثر من 1900 شجرة جميعها مزهر، وذات رائحة عطرة، وإقامة سياج شجري حول موقع المشروع، وتبلغ المساحة الخضراء بالمشروع نحو 9 أفدنة، كما تم زراعة جوانب الطرق المؤدية لموقع المشروع بطول 9 كيلو مترات.



تنسيق المواقع بمشروع سكن مصر

في نفس الصدد أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية شملت المحاور الرئيسية بالمدينة، بهدف متابعة تطورات مشروعات قطاع الزراعة، وتطوير شبكة الطرق، وتحسين مستوى النظافة العامة، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العمرانية للمدينة.



زراعة المسطحات الخضراء



وأكد عبد اللاه، خلال الجولة، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتسريع وتيرة العمل لتحقيق المعايير المطلوبة في الجودة، مشدداً على أهمية التنسيق المتواصل بين الجهات المختصة لضمان تجاوز أي تحديات قد تعرقل التنفيذ.



زراعة المدن الجديدة

كما تفقد المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروعات الزراعة وتنسيق الموقع بالمدينة، حيث تم متابعة أعمال استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالحي الثاني بمنطقة رجال الأعمال.



جولة لمسئولى وزارة الإسكان

وأكد عبد الله، ضرورة الاهتمام بري المسطحات ونظافتها وعمل الصيانة اللازمة لها لظهور المدينة بالمظهر اللائق بها، كما تابع أعمال تنسيق بعض الميادين ودهان البلدورات وأعمال النظافة، لظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.