شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 14 محلاً تجاريا، وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح بين (20م٢ : 278 م٢)، بمختلف المناطق، و20 ورشة حرفية بمساحة (20.5م2)، للورشة الواحدة بمجمع الصناعات الصغيرة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.

قال جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم بيع 14 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبز بالمزاد العلني يوم الأحد 22 ديسمبر، و20 ورشة حرفية بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء 15 يناير عام 2025.

وأضاف الجهاز، أنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.