شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المحاسب عادل المحمدي محمود علي، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمحاسب مجدي محمد عبد الحميد سالم، العمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب حسام محمد عبد العزيز أحمد، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة العبور، والمحاسب أيمن عبدالشكور عبدالعظيم، العمل مدير عام الشئون المالية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وتضمن قرار وزير الإسكان، تولي المحاسبة إیمان علی محمد ياسين، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، والمحاسب محمد عبدالله محمد فرج، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمحاسب عماد الدين عبدالعليم عبدالغفار، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب محمد صلاح قرني عبد التواب، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمحاسب محمد محمود رجب حسن، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمحاسب عرفات سمير أنور عبد الراضي، مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.