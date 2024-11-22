شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إمارات مصر: فرص فى مجال تسويق وتوزيع الوقود وإنشاء محطات الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي الشامسي المدير العام لشركة الإمارات للبترول (إمارات) والوفد المرافق الذي ضم محمد جمعة بن شرف المدير العام لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، وعدد من كبار مسؤولي شركة الإمارات للبترول، وبحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

ورحب وزيرالبترول، في بداية اللقاء بالوفد من دولة الإمارات الشقيقة مثمنًا التعاون والشراكة المثمرة مع شركة الإمارات للبترول في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتقديمها لتجربة متميزة تتسم بالجودة والكفاءة في السوق المصري مؤكدا أهمية البناء على تلك الشراكة الناجحة لتشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة في هذا المجال.

فيما نقل المدير العام لشركة الإمارات للبترول المهندس علي الشامسي، تحيات وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي المهندس سهيل المزروعي إلى أخيه المهندس كريم بدوي، مشيراً إلى تميز العلاقات والتعاون علي كافة الأصعدة بين الشقيقتين مصر والإمارات العربية المتحدة اللذان يقفان ويعملان سوياً في خندق واحد.

واستعرض المدير العام للشركة والوفد المرافق، نموذج العمل في إدارة شبكة محطات نموذجية لخدمة وتموين السيارات بالوقود التي تقوم بتشغيلها وإدارتها في مصر من خلال الشركة المشتركة إمارات مصر مع قطاع البترول المصري، وتقديمها خدمات تموين الطائرات بالوقود في عدد من المطارات المصرية.

وأكد مسؤولو المؤسسة، أن السوق المصري يحمل فرصًا واعدة في مجال تسويق وتوزيع الوقود وإنشاء محطات الخدمة في ظل التطور العمراني الكبير وشبكة الطرق الحديثة وإنشاء المدن الجديدة مما يشجع الشركة على تعزيز شبكة محطات الخدمة وتموين السيارات بالوقود، مؤكدين تطلعهم للعمل مع قطاع البترول على فتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في أعمالها بالسوق المصري .

واتفق الجانبان خلال اللقاء على سرعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين قطاع البترول المصري والمؤسسة الإماراتية لدفع العمل على استغلال الفرص للتعاون والاستثمار في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات الخدمة المتطورة لتموين السيارات بالوقود.