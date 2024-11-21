شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: رد أعباء الصادرات فى 90 يوماً فقط ومراجعة الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد الأعباء في شكله الجديد يستهدف رد مستحقات المصدرين في غضون 90 يوما فقط بالإضافة إلي سداد المتأخرات القديمة التي تصل إلي عامين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم مراجعة خريطة الاستثمار وشكل الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خارجيا من خلال مكاتب التمثيل التجاري وعددها 43 مكتباً.