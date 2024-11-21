شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار والتجارة: زيادة موارد برنامج رد أعباء التصدير بدءاً من العام المالي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الملف الشاغل للدولة حالياً هو زيادة الصادرات المصرية، وهناك عدد من المحاور لهذا الملف لكن يجب التأكيد أن الدولة تعمل وفق موازنة عامة يتم التوافق عليها مسبقا، لذا وعدنا المجالس التصديرية لزيادة موارد برنامج رد أعباء الصادرات بداية من 1 يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، بحيث لن يتم التطبيق في برنامج رد أعباء الصادرات بأثر رجعي.

وأشار إلي أن متأخرات رد أعباء الصادرات تصل عامين وهذا يتطلب وقت من أجل التوصل إلي مقاصة لهذه المستحقات ويجري التواصل مع وزارة المالية للتعامل مع هذا التحدي.

وكشف حسن الخطيب، أنه بدءاً من العام المالي المقبل سيكون هناك زيادة في برنامج رد الأعباء التصديرية، لكن حتى ذلك التاريخ سنعمل وفق المخصصات المالية الحالية.

وعن الاتفاقيات التجارية، قال إن مصر لديها اتفاقيات تجارية تفت لنا أسواق في 73 دولة، ويجري العمل على مراجعة كيفية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وكذلك بحث حماية السوق الوطني من الممارسات المغرقة.



وأشار الوزير، إلي أنه يجري عمل 20 تحقيق في قضايا مغرفة مقابل 4 قضايا إغراق فقط خلال العام الماضي، لافتا إلي أنه تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل توصيل رسالة مفادها أن مصر ستدافع عن صناعتها المحلية من الممارسات المغرقة.



