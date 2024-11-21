شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: 150 مليون دولار تكلفة توقف المنافذ الجمركية خلال يوم واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازات وتوقف العمل في بعض المناسبات الرسمية، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وكشف الخطيب خلال مؤتمر صحفي ، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الأسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلي أن الدولة تسعي إلي خفض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي يومين فقط بدلاً من 14 يوماً.



