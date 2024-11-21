شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، عدداً من مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمحافظة، ورافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تتولى توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من المناطق الريفية بمحافظة دمياط ضمن استكمالات القرى المخدومة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة بإجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد، إضافة إلى حارة خدمة بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط إلى بورسعيد وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، ليصبح العرض الكلي للطريق 29.5 متر، بجانب أعمال الكهرباء والزراعة وصرف الأمطار وتطوير المدخل.