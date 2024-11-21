شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل رئيس انرجيان اليونانية لبحث فتح آفاق جديدة للإستثمار والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة انرجيان اليونانية، ونيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي للشركة، حيث بحث اللقاء فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وإمكانية فتح آفاق جديدة للإستثمار والشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل تطلع الشركة اليونانية لإستمرار الشراكة والتعاون مع مصر، بعد استحواذ شركة كارلايل للإستثمار العالمية علي اصول انرجيان الاستثمارية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية اليونانية بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط من خلال التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS، والذي ستشارك شركة انرجيان في إطار هذا التعاون كجانب تنفيذي، وفي هذا الصدد تناول اللقاء خطوات العمل الجاري بين فريقي العمل في البلدين للإعداد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الربع الأول من العام الجديد فى مجال التنمية المستدامة وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون.

واستعرضت الشركة اليونانية خلال اللقاء تطورات عملية انتقال أصولها الاستثمارية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر بالبحر المتوسط الي شركة كارلايل للإستثمار العالمية، مؤكدة تطلعها لفتح فرص جديدة للتعاون والشراكة مع قطاع البترول والغاز المصري، واستمرار المشاورات في هذا المجال.

وشارك في اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس ) والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.



