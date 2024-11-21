شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

تعد عملية الافراج الجمركى الخاص بالاستيراد من الخارج آخر الإجراءات المتبعة لوصول المنتج إلى الأسواق.

ويتعين على المستورد أو المخلص الجمركى تقديم بيان جمركى عن كل رسالة ويرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة عدة مستندات يشملها التقرير التالى:

- بطاقة استيرادية للرسائل الواردة للإتجار محدد بها المجموعة السلعية.



- ⁠المستند الدال على النشاط أو بطاقة استيراد احتياجات أو شهادة الاستثمار أو ختم هيئة الاستثمار على الفاتورة "الاستيراد للإنتاج السلعى أو الخدمى".



- الرخصة الدالة على النشاط "استيراد للاستخدام الخاص".

- طلب التمويل نموذج رقم 4 "الاستيراد للاتجار / الإنتاج السلعى والخدمى / الحكومة".



- ⁠إيصال سداد المصاريف الإدارية .



- ⁠نموذج الاستخدام الخاص رقم 6 .



- نموذج مستلزمات الإنتاج رقم 5 .