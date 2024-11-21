شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أسيوط" برنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت جدارته أمام الصدمات الاقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الدولة منذ سنوات أثبت كفاءة كبيرة، في ظل الصدمات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة، خاصة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، الحرب الإقليمية الدائرة حاليا.

وأضاف على حمزة في تصريح لليوم السابع، أن الإقتصاد المصري مر بعدد كبير من الاختبارات التي أدت إلى خروج عدد من دول المنطقة عن مسارها الاصلاحي السليم.

وأشار حمزة إلى أنه رغم ما شهدته قناة السويس منذ بداية العام الجارى من تراجع ايرادات بنحو 60٪ إلا أن الدولة مازالت تعمل على مسار توفير البدائل الدولارية لاسيما بالتركيز على عدة محاور أخرى، على رأسها تعظيم قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى موارد القطاع السياحى في مصر، وتوطين التصنيع المحلي وإحلال الواردات لتوفير الموارد الدولارية الموجه إلي الاستيراد.