شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك دبي يستقبل إدراج سندين من وزارة المالية الصينية بقيمة 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ناسداك دبي اليوم عن إدراج سندين من وزارة المالية في الصين، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات. ويأتي هذا الإدراج تماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تؤكد عملية إدراج السندات المكانة المرموقة لناسداك دبي كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات في أكثر من 14 دولة. وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار ، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار أمريكي من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.



وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، تم ادراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم. والجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي: البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي وتبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.