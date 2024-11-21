شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 30685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 38050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 13463 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 8368 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 11553 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3173 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 8781 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر بني سويف للأسمنت، وليسيكو مصر.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 70 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.305 مليون وثيقة بدلا من 3.375 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 385.1 ألف سهم، 1496 سهمًا، 53.6 ألف سهم، كما اشترت إدارة شركات المنصورة للدواجن، والدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 171 ألف سهم، 2550 سهم، 2882 سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، ودايس للملابس الجاهزة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 19 ألف سهم، 1000 سهم، 218 ألف سهم، 172 ألف سهم، 12.3 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 680 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 52 ألف سهم، 10.2 مليون سهم، 600 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر العليا عدد 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 4 ملايين سهم.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم سامح محمود حسن جاب الله عدد 9.95 مليون سهم بسعر 0.409 جنيه بقيمة إجمالية 4.1 مليون جنيه، لترتفع نسب المساهم من 3.14% إلى 5.033%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي بقيمة 40 ألف جنيه، على 4 شركات وهي: القلعة للاستثمارات المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، كما غرمت شركتا المصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى بقيمة 10 آلاف جنيه، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بقيمة 20 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024.

كما أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (2835) لسنة 2024ـ والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة المجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار الموجة اليها بتاريخ 03/12/2023.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 75.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 54%، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية 5.6 مليار جنيه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 27.5 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9 مليارات جنيه مقارنة مع 3.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 137.4%.

وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، مبيعات بلغت 168.1 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 171.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 2.12%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 22 مليون جنيه مقارنة مع 41.9 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 152.53%.

وحققت شركة مصر للأسواق الحرة، إيرادات نشاط بلغت 365.6 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 474.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 107.7 مليون جنيه مقارنة مع 119.6 مليون جنيه.