شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سيارات أكسيد المجمعة محليا في مصنع EGA والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بمصر، وشركة إكسيد "Exeed" العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات الفاخرة التي تجمع بين الرفاهية والابتكار، عن انطلاق إكسيد المجمعة محليا، والتي ستقدم من خلالها سيارات فاخرة تصنَّع للمرة الأولى في مصر بمواصفات وأسعار تنافسية.

وإليكم الأسعار كالآتي:

أكسيد RX الكروس أوفر

2,380,000

2.780,000

تعمل بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات

أكسيد VX ذات السبع مقاعد

2,980,000

3,380,000



تعمل بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات 7.



