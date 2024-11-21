الاقتصاد

سعر سيارات أكسيد المجمعة محليا في مصنع EGA

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:50 م

كشفت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بمصر، وشركة إكسيد "Exeed" العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات الفاخرة التي تجمع بين الرفاهية والابتكار، عن انطلاق إكسيد المجمعة محليا،  والتي ستقدم من خلالها سيارات فاخرة تصنَّع للمرة الأولى في مصر بمواصفات وأسعار تنافسية.

وإليكم الأسعار كالآتي:

أكسيد RX الكروس أوفر

2,380,000
2.780,000

تعمل بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات

أكسيد VX ذات السبع مقاعد

2,980,000
3,380,000
       
تعمل بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات 7.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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