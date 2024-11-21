شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محالج القطن بالمحافظات بمليار جنيه من أبرز انجازات وزارة قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

يعد مشروع تطوير محالج القطن بنحو مليار جنيه من أبرز انجازات وزارة قطاع الاعمال العام عبر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ويشمل المشروع 6 محالج مطورة لمواكبة المتطلبات العالمية في نظافة وتتبع الأقطان

وتمتلك مصر العديد من المحالج، والتي تمت إقامتها أواخر عام 1870 في العديد من المحافظات، والتي استمرت في أداء دورها خلال فترة الاحتلال الإنجليزى، واستمرت في العمل وتوسعت في ظل ارتفاع المساحة المنزرعة بالقطن لأكثر من 2 مليون فدان، كما واصلت العمل لسنوات طويلة حتى مع تطوير 4 محالج منذ عام 2022.

تم إنشاء 4 محالج مطورة في الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء اثنين آخرين.

ووفق ما ذكرته الوزارة فإن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج .

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة بإجمالي 200 ألف طن (حوالي 4 ملايين قنطار) ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة