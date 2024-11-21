المركزي الروسي يواصل خفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 18 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 100.2192 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 8 كوبيك، ليبلغ 105.809 روبل. بينما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيك، ليصل إلى 13.8224 روبلًا.

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