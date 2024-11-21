شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يعتزم طرح صكوك رأس مال مقومة بالريال بحجم 20 مليارا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال وطرحها طرحًا خاصاً في المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 20 مليار ريال.
وقال البنك في بيان على موقع تداول السعودية: إنه عين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار الوحيد لأغراض الطرح المحتمل.
وأوضح أن تاريخ قرار مجلس الإدارة 1446-04-21 الموافق 2024-10-24.
ونوه بتحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الهدف من الطرح: تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى.
ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبحسب البنك لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وقال البنك في بيان على موقع تداول السعودية: إنه عين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار الوحيد لأغراض الطرح المحتمل.
وأوضح أن تاريخ قرار مجلس الإدارة 1446-04-21 الموافق 2024-10-24.
ونوه بتحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الهدف من الطرح: تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى.
ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبحسب البنك لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.