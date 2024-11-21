شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا لتنفيذ 60 وحدة سكنية في جدة بـ112.67 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية