شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا لتنفيذ 60 وحدة سكنية في جدة بـ112.67 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقدا، أمس، مع شركتها التابعة شركة التعمير والإنشاء المحدودة لتنفيذ 60 وحدة سكنية بحي المحمدية السكني في مدينة جدة دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تمويل المشروع من خلال التسهيلات المتاحة و متحصلات البيع على الخارطة
وأضافت أن قيمة العقد 112.67 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع للأعوام 2024م و2025م و2026م و2027م.
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة هم: عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الجلال، والعضو، عبدالله البريكان، ورئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة، عمر الجلال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تمويل المشروع من خلال التسهيلات المتاحة و متحصلات البيع على الخارطة
وأضافت أن قيمة العقد 112.67 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع للأعوام 2024م و2025م و2026م و2027م.
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة هم: عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الجلال، والعضو، عبدالله البريكان، ورئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة، عمر الجلال.