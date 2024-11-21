شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تسجل أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، استقراراً عند مستويات تبدأ من 280 جنيها وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان ويصل 300 جنيهاً لبعض قطعيات اللحوم المميزة وفى بعض المنافذ يختلف السعر وفق حجم الدهون.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا فى الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها إلى 490 جنيها.

وتتراوح أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.