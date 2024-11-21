شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الأسماك فى مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر البلطي 70 لـ 76 جنيهًا للكيلو والبلطى مقاس 2 يسجل 67 لـ 68 جنيهًا للكيلو، والبلطى الأسوانى 30 إلى 70 جنيهًا والفلية البلطى 150 و250 جنيهأ.

وقشر البياض يسجل 150 لـ250 جنيهًا والبياض البلدى 100 إلى 150 جنيهًا والبياض مقاس 2 يسجل 40 إلى 90 جنيهًا والقراميط تسجل 30 إلى 70 جنيهًا والثعابين 100 إلى 500 جنيهًا

وبلغ سعر المكرونة الخليجى 70 إلى 90 جنيهًا والمكرونة السويسي 80 إلى 110 جنيهًا والبرانيس 70 إلى 110 جنيهًا والسبيط 190 لـ 290 جنيهًا وسمك الموسي 180 إلى 300 جنيهًا.