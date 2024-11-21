شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تتراجع لأدنى مستوى فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت بعض أصناف الخضروات في الأسواق اليوم الخميس، حيث هبط سعر الطماطم إلى 4 – 7 جنيهات لأدنى مستوى هذا الأسبوع، والبطاطس تراجعت قرب 12-15 جنيهًا ويسجل البصل 10 إلى 15 جنيهًا، البصل الأحمر 9 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 إلى 12 جنيهًا والجزر 7 إلى 10 جنيهات والفاصوليا 9 لـ 11 جنيهًا والملوخية 9 لـ 11 جنيهًا والسبانخ 8 إلى 10 جنيهات والبسلة 29 إلى 33 جنيهًا.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 10 لـ 12 جنيهًا والفلفل الصوب 10 لـ 13 جنيهًا والفلفل الألوان 25 لـ 55 جنيهًا

وبلغ سعر كيلو القلقاس 12 لـ 15 جنيهًا والبطاطا 3 لـ 8 جنيهات والثوم 55 لـ 85 جنيهًا والخيار 6 إلى 11 جنيهًا والخيار الصوب 9 لـ 13 جنيهًا ، القرنبيط 4 لـ 6 جنيهات والبروكلي 8 إلى 12 جنيهًا.