شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وحق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 6.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 457.5 ألف جنيه، 77.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 8823 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 274 ألف سهم، 1331 سهم، 1000 سهم، 200 ألف سهم، 2000 سهم، 87.2 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 88052 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 33.3 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 62.1 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 313.1 ألف سهم، 19.3 مليون سهم، 68 مليون سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 900 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 7895 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فتنس برايم للأندية الصحية عدد 311.6 ألف سهم.

أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، عن بيع المساهم مصطفى أحمد علي مصطفى حامد عدد 250.2 ألف سهم بسعر 28.72 جنيه بقيمة إجمالية 7.2 مليون جنيه، لتنخفض نسب المساهم من 5.04% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

النتائج المالية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)، مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 102.9 مليون جنيه مقارنة مع 188.2 مليون جنيه.

وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، إيرادات بلغت 154.5 مليون دولار عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 132.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 17.8 مليون دولار مقارنة مع 29.2 مليون دولار بنسبة انخفاض 39%.