شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر تركى: الدولة لن تسمح بخروج حاج بتأشيرة مخالفة لمنع الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن وزير السياحة اعتمد ضوابط الحج السياحى، وتم فتح الباب من اليوم 20 نوفمبر حتى 20 ديسمبر لتسجيل مستندات المواطنين، ودفع جدية الحجز فى حساب مخصص فى البنك لحجاج السياحة لضمان سفرهم.

وأضاف ناصر تركى، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أنه لدينا عدة مستويات للتسجيل تبدأ من البرى وهو أرخص مستوى، وتصل لخمس النجوم متدرجة الأسعار، أما القرعة سيتم الإعلان عنها يوم 23 ديسمبر، والجميع سيعلم فرصته من خلال موقع وزارة السياحة الرسمى الحكومى.

أوضح ناصر ترك أن الدولة هذا العام من خلال البوابة الرسمية للحج التابعة لوزارة الداخلية لن تسمح بخروج حاج بتأشيرة مخالفة، والقضاء على التعامل مع الكيانات الوهمية، لأن ما حدث العام الماضى كانت كارثة والدولة تدخلت فى ذلك لحلها.

ولفت ناصر ترك، إلى أن من قام بالتقديم هذا العام فى أى قرعة خاصة بوزارة التضامن أو الداخلية لايمكن أن يقدم فى الحج السياحى، مؤكدا أن التقديم يكون فى جهة واحدة.