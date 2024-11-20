شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على ميدكو بلاست للتعبئة والتغليف بـ2.45 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 2.45 مليار جنيه، وصفقة على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلام بحجم تداول 400 ألف سهم بقيمة 40 مليون جنيه، وصفقة على شركة كير بلاس للرعاية الطبية بحجم تداول 42 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.8 مليون سهم بقيمة أكثر من 2.5 مليار عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 6.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 457.5 ألف جنيه، 77.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 8823 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

