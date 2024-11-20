شكرا لقرائتكم خبر عن تينسنت الصينية تتحدى هيمنة الشركات الأمريكية على الحوسبة السحابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الشركات الصينية محاولاتها كسر الهيمنة الأمريكية في مجالات عدة أبرزها في شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قال دووسون تونج الرئيس التنفيذي لشركة "تينسنت كلاود" إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تينسنت" تستفيد بشكل متزايد من نظامها الفائق لتطبيق وي شات لتمييز نفسها عن شركات خدمات الحوسبة السحابية العالمية المهيمنة والتي تتفوق فيها الشركات الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا لاتين تايمز. تطبيق "تينسنت" يحمل ميزة كبيرة خلال فعالية سنغافورة للتكنولوجيا المالية قال تونج إن الشركة تهدف إلى السماح للمستخدمين بتحقيق أحلامهم في إنشاء تطبيق فائقة كامل وظائف عدة من خلال إطار عمل يتمثل في وي شات.

يعد التطبيق المتكامل عبارة عن منصة شاملة تعتمد على الهاتف المحمول أو الويب وتوفر عروضًا ومزايا عدة من الرسائل إلى معاملات الدفع إلى طلب الطعام من بين خدمات أخرى.

أضاف تونج "هذا شيء سيجعلنا نبرز مقارنة بالعديد من المنصات الأخرى عبر الإنترنت". حصص شركات التطبيقات السحابية ووفقًا لمجموعة "سينريجي ريسيرش جروب فإن مايكروسوفت آزور وأمازون ويب سيرفيس وجوجل كلاود بلاتفورم تعد من أكبر ثلاثة من موفري الخدمات السحابية حيث تشكل 68% من حصة السوق اعتبارًا من الربع الثاني من هذا العام 2024".

في حين أن اللاعبين المهيمنين في السوق يسيطرون على 68% من السوق فإنهم يفتقرون إلى الوظائف الشاملة التي يزدهر بها وي شات.

أضاف تونج أن عملاء تينسنت كلاود يعتمدون بشكل متزايد على البنية التحتية السحابية الخاصة بها لبناء منصات تطبيقات فائقة قابلة للتطوير. تقنيات تكنولوجية قابلة للتطوير قال إن العديد من المستخدمين يهدفون إلى تطوير برامج صغيرة على شبكة وي شات ودمج خدماتهم بسلاسة.

ذكر تونج "إن العديد من عملائنا من الشركات يريدون استعارة بعض التقنيات التي تجعل خدماتنا للمستهلكين ناجحة كما يريدون الاستفادة من قدرتنا على الاتصال بالمستخدمين". خطوات جريئة من "تينسنت" تتخذ شركة تينسنت خطوات جريئة يمكن خلالها لمستخدمي وي شات البالغ عددهم 1.3 مليار مستخدم الدردشة وإجراء المدفوعات والاستفادة من ميزات أخرى في منصة واحدة وهو نظام متكامل متطور يمنح تينسنت ميزة تنافسية مميزة على أمازون وجوجل ومايكروسوفت.

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مع ذلك، يقول وي صن المحلل البارز في شركة "كاونتربوينت ريسيرش:" إنه في حين أن نظام التطبيقات الفائق التابع لشركة تينسنت فريد من نوعه فإنه ليس العامل الوحيد الذي يغير قواعد اللعبة في مجال الحوسبة السحابية".

وأضاف :"في صناعة الحوسبة السحابية لا تشكل التطبيقات الفائقة أهمية مركزية لعروض الخدمة حيث يعطي عملاء الحوسبة السحابية الأولوية لموثوقية البنية الأساسية وقابلية التوسع والأمان والامتثال للتطبيقات المتكاملة الموجهة للمستهلك". "وي شات".. أكبر تطبيق فائق في العالم يعد وي شات أكبر تطبيق فائق في العالم بضمه حوالي 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا أو حوالي 90٪ من إجمالي سكان الصين.

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وتشير التقارير إلى أن مايكروسوفت تدرس في عام 2022 إنشاء تطبيق خارق يشمل المراسلة ووظائف البحث على الويب والمعلومات والتسوق. القيمة السوقية للتطبيقات الفائقة بلغت قيمة السوق العالمية للتطبيقات الفائقة 61.30 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 30% بين عامي 2023 و2030 وفقًا لتقرير بحثي مما يزيد على الأرجح من جاذبية الخدمات السحابية التي تقدمها الشركة الصينية بين منشئي التطبيقات الآخرين.