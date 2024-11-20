شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الملابس: 241 مصنعًا يعمل فى تصنيع الجينز وتصدير الإنتاج للخارج والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن صناعة البنطلون الجينز في مصر تشهد تطوراً ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، ليس فقط من خلال التصنيع باسم ماركات وعلامات تجارية عالمية، لكن باسم ماركات ومنتجات مصرية يتم تصديرها إلى الدول العربية وأفريقيا وتركيا.

وأضاف الدكتور محمد عبد السلام، ارتفاع عضويات غرفة صناعة الملابس لـ 9851 مقابل 7602 بنسبة ارتفاع 29.6% خلال 2023، كاشفًا أن 241 مصنعًا مسجل في الغرفة يعمل في تصنيع الجينز وهناك 100 مصنع آخر غير مسجل في قوائم الغرفة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس، أن عدد كبير من مصانع الملابس المسجلة في قوائم الغرفة تعمل فى تصنيع الجينز سواء للتصدير للخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلى وهى مهمة لا تقل عن التصدير للخارج، لأن ذلك يساهم في تعميق التصنيع المحلى والحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأضاف "عبد السلام" خلال تصريحات خاصة، أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع صناعة الملابس مع خروج بعض المنتجين الكبار من آسيا واتجاههم إلي أسواق استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن ضبط السياسات المالية والاقتصادية يساهم فى جذب هذه الاستثمارات.