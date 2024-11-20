شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين تتعاون مع البنك الأفريقى ضمن "جاهزية التصدير الإقليمى" والان مع تفاصيل الخبر

وقعت جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، اتفاقية تعاون مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير لبرنامج "جاهزية التصدير الإقليمى" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات Destination Africa2024.

وقع الاتفاقية السيد محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين وOdy Akhanoba رئيس قطاع تنمية الصادرات بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

وقال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن جمعية المصدرين والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير من خلال هذه الاتفاقية يتعاونوا من أجل مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في النفاذ إلى الأسواق عبر تقديم مجموعة من البرامج التدريبية وتوفير خدمات تمويلية تكسبهم مهارات جديدة والقدرة على التصدير لأفريقيا بما بهدف إلي تعزيز نمو التجارة الخارجية مع افريقيا.

وأوضح "قاسم" أن من أهم المهارات التي يوفرها برنامج جاهزية التصدير الإقليمي، مهارات التفاوض والتسويق، واللوجستيات والجمارك وجميعها عوامل أساسية تساهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على نمو صادرتهم.



وقال أيمن الزغبي رئيس قطاع التمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، إن الاتفاقية مع جمعية المصدرين المصريين تهدف إلى توفير الدعم التمويل والخدمات التدريبية والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم الي التصدير إلي الأسواق الأفريقية حيث يأتي ضمن البرنامج الذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح "الزغبي" أن البنك قدم تمويلات مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون دولار من اجمالي قيمة البرنامج..