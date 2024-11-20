شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تعلن عن فرص عمل متاحة فى القطاع الطبى بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشرى بالتعاون مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية عن توفير فرص عمل بالسوق الألماني، والمرحلة الأولي تبدأ رسميًا بالتقديم حاليا للدورة التدريبية في القطاع الطبي، وبداية البرنامج التدريبي مقرر له 3 ديسمبر 2024 أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع "فترة مسائية" للمتدربين الذين سيتم اختيارهم.

وقالت الغرفة إن هناك دورة تدريبية من خلال شراكة تدريبية مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية في اللغة الألمانية برنامج B1 للتأهيل لسوق العمل الألماني بإشراف مدربين مختصين من ألمانيا، وهي دورة مدعمة في اللغة الألمانية ضمن البرنامج الدولي للتوظيف الآمن للمصريين في الخارج لتوفير عقود عمل بالمستشفيات الألمانية.

وتتضمن شروط التقديم للبرنامج التدريبي " أن يكون المتقدم اجتاز مستوى A2- حاصل على مؤهل أكاديمي في مجال التمريض "بكالوريوس أو دبلوم أو شهادات خبرة"، ويحصل من يجتاز الدورة التدريبية من منظمة هيومان ريستارت الألمانية " فرصة السفر مع تحمل تكاليف الطيران، التأشيرات والإقامة إلى ألمانيا ضمن البرنامج الدولي للتوظيف الأمن - مقابلات لفرص عمل في المستشفيات الألمانية بعقود عمل برواتب تصل إلى 3500 يورو" بينما تشمل مميزات البرنامج التدريبي " تحسين مهارات التواصل باللغة الألمانية في مجال الرعاية الصحية - تعزيز فرص العمل في المؤسسات الطبية داخل ألمانيا - الحصول على شهادة التأهيل لسوق العمل الألماني بعد إتمام البرنامج " وللاستفسار التواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة 27928994 – 27962091 – 01022988492.

وكانت غرفة القاهرة التجارية قد وقعت بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة من أجل التعاون لتوفير فرص عمل للشباب المصرى فى مختلف المجالات.