شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بحوالي 3 جنيهات أول أمس، وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 66 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 67 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلي أخرى.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 جنيها الي 85 جنيهاً وفق كل محافظة، كما يتم تسعير البانية والوراك وغيرها وفق كل تاجر.



وسجل سعر الفراخ الساسو 88 و 87 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض 36 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق



واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 150 جنيهًا والبلدي 135 جنيهًا و 150 جنيهًا للبيض الأحمر.