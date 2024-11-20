شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات على وحدات سكن لكل المصريين 5.. ممنوع الاقتراب منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محظورات حاول لا تقترب منها بعد حصولك على وحدة سكنية من مشروع سكن لكل المصريين 5 وهى.

1- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته.

2- يحظر تأجير الوحدة لمدة 7 سنوات وفى حال ثبوت ذلك يقع تحت الغرامة والمسائلة القانوينة.

3- يحظر على الحاصل على شقة التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور ٧ سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.

4- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر).

5- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص فى أى وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

6- فى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.