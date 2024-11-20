شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة ينظم حملة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، حملة مكبرة لأعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والتشغيل والصيانة وازالة الاشغالات بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (منطقة الـ800 فدان سابقا).

وقامت إدارات التنمية والأمن بالتعاون مع شرطة التعمير، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 13 مخالفة بناء فورية بمنطقة "ابني بيتك 6"، تضمنت تعديات على الردود وتحويل نشاط من سكني إلى تجارى.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود الجهاز للتصدى لجميع أشكال المخالفات والحفاظ على الطابع العمراني الملائم لسكان المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن الجهاز مستمر فى مواجهة أى مخالفات بناء أو تغيير نشاط، مع التشييد الكامل على شركات النظافة والتشغيل والصيانة وصيانة المسطحات الخضراء ببذل كافة الجهود لظهور المدينة بالشكل اللائق، في إطار الحفاظ على النظام العمراني والقضاء على العشوائيات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.