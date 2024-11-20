شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تتحول للمنطقة الحمراء بفعل مبيعات العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات ضعيفة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 30600 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 37946 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13416 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 8280 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11456 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3154 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 8659 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 85 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.375 مليون وثيقة بدلا من 3.460 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 274 ألف سهم، 1331 سهم، 1000 سهم، 200 ألف سهم، 2000 سهم، 87.2 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 88052 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 33.3 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 62.1 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 313.1 ألف سهم، 19.3 مليون سهم، 68 مليون سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 900 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 7895 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فتنس برايم للأندية الصحية عدد 311.6 ألف سهم.

أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، عن بيع المساهم مصطفى أحمد علي مصطفى حامد عدد 250.2 ألف سهم بسعر 28.72 جنيه بقيمة إجمالية 7.2 مليون جنيه، لتنخفض نسب المساهم من 5.04% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)، مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 102.9 مليون جنيه مقارنة مع 188.2 مليون جنيه.

وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، إيرادات بلغت 154.5 مليون دولار عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 132.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 17.8 مليون دولار مقارنة مع 29.2 مليون دولار بنسبة انخفاض 39%.



