شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يتراجع ويسجل 29560 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29560 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع كبير في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أعلى سعر له هذا الأسبوع.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3695 جنيهاً للجرام، مما تسبب في ارتفاع الجنيه الذهب.



