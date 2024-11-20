الاقتصاد

تعرف على الترتيب العام للسيارات الأعلى ترخيصا خلال أكتوبر 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيب العام للسيارات الأعلى ترخيصا خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 07:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات أن ماركة شيرى حصدت المركز الاول فى عدد المركبات العام الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2024 ، وذلك بواقع  1701مركبه .

وكشف التقرير أن  المركز الثاني كان من نصيب هيونداى بواقع 1414، وفى المركز الثالث شيفورولية 1196 ، وفى المركز الرابع إم جى 1097 سيارة ، وفي المركز الخامس نيسان 948 ، وفي المركز السادس مرسيدس 946 مركبة، وفي المركز السابع تويوتا 787 سيارة ، وفي المركز الثامن كيا 760 ، وفي المركز التاسع ميتسوبيشى 627 ، وفي المركز العاشر نيسان 654 مركبة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements