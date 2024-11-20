شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيب العام للسيارات الأعلى ترخيصا خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات أن ماركة شيرى حصدت المركز الاول فى عدد المركبات العام الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2024 ، وذلك بواقع 1701مركبه .

وكشف التقرير أن المركز الثاني كان من نصيب هيونداى بواقع 1414، وفى المركز الثالث شيفورولية 1196 ، وفى المركز الرابع إم جى 1097 سيارة ، وفي المركز الخامس نيسان 948 ، وفي المركز السادس مرسيدس 946 مركبة، وفي المركز السابع تويوتا 787 سيارة ، وفي المركز الثامن كيا 760 ، وفي المركز التاسع ميتسوبيشى 627 ، وفي المركز العاشر نيسان 654 مركبة.