شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيب العام للسيارات الأعلى ترخيصا خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأربعاء، 20 نوفمبر 2024 07:00 ص
كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات أن ماركة شيرى حصدت المركز الاول فى عدد المركبات العام الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2024 ، وذلك بواقع 1701مركبه .
وكشف التقرير أن المركز الثاني كان من نصيب هيونداى بواقع 1414، وفى المركز الثالث شيفورولية 1196 ، وفى المركز الرابع إم جى 1097 سيارة ، وفي المركز الخامس نيسان 948 ، وفي المركز السادس مرسيدس 946 مركبة، وفي المركز السابع تويوتا 787 سيارة ، وفي المركز الثامن كيا 760 ، وفي المركز التاسع ميتسوبيشى 627 ، وفي المركز العاشر نيسان 654 مركبة.
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