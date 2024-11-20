شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لدول الاتحاد الإفريقى ترتفع إلى 7.4 مليار دولار بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى، حيث حققت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2023.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الافريقي نحو 7.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 15.6%، حيث تركزت أعلى القيم فى خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

وجاءت ليبيا في صدارة ترتيب الدول الأعلى تسجيلا لقيم الصادرات المصرية بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9% من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية، يليها السودان بنحو 989 مليون دولار بنسبة 13.4% من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية، ثم الجزائر وبلغت قيمة الصادرات 859 مليون دولار بنسبة 11.6% من الإجمالى، والمغرب وبلغت قيمة الصادرات إليها 829 مليون دولار بنسبة 11.2% من الإجمالى وأخيرا كينيا وبلغت قيمة الصادرات إليها 327 مليون دولار بنسبة 4.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفى المقابل بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الإفريقي 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 21.7%، حيث تركزت أعلي القيم في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالى واردات مصر من الدول الأفريقية.

وجاءت الكونغو الديمقراطيـة في صدارة ترتيب الدول وبلغت قيمة الـواردات منها 532 مليون دولار بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية، يليها السودان وبلغت قيمة الواردات 388 مليون دولار بنسبة 21.4% من الإجمالي، وكينيا وبلغت قيمة الواردات 311 مليون دولار بنسبة 17.1% من الإجمالي وزامبيا وبلغت قيمة الواردات 165 مليون دولار بنسبة 9.1% من الإجمالي، وأخيرا جنوب أفريقيا وبلغت قيمة الواردات 101 مليون دولار بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.