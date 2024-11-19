شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين وهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعربية للمحابس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية.



البورصة تخسر 10 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.03%، والعرب على 21.67%، واستحوذت المؤسسات على 28.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 1.7 مليار جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8562 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

صفقات

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركتي بنك التعمير والإسكان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بحجم تداول 325 ألف سهم للأولى بقيمة 14 مليون جنيه، وبحجم تداول 90.5 مليون سهم للثانية بقيمة 1.6 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 475.8 ألف سهم، 1 سهم، 33.8 ألف سهم، 58.8 ألف سهم، 452 ألف سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 1471 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للاندية الصحية عدد 54.3 ألف سهم، 300 ألف سهم، 59.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات مستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، 27.6 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية، عن بيع المساهم أحمد محمود عتلم عدد 200 ألف سهم بسعر 2.99 جنيه بقيمة إجمالية 598 ألف جنيه، لتنخفض نسب المساهم من 10.15% إلى 9.96%، ونفذت الصفقة من خلال الصك لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، عن شراء المساهم مازن الجمل عدد 375 ألف سهم بسعر 4.33 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لترتفع نسب المساهم من 1.9% إلى 2.4%، ونفذت الصفقة من خلال ايه اف لتداول الأوراق المالية.



في سياق متصل أعلنت شركتا مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، والمطورون العرب القابضة، عن الطعن على الحكم الصادر من محكمة سورية بشأن الدعوى المقامة من شركة انترادوس للتطوير السياحي عن مشروع "بورتو طرطوس"، مضيفة أنه لم يتم إعلان شركة عامر سوريا بالدعوى أو الحكم مما ترتب عليه عدم تمثيلها أمام المحكمة وإثبات دفاعها، وكذلك مخالفته لوجود شرط التحكيم في عقد المشاركة.

أوراسكوم



قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن موافقة الأعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة على الاستحواذ على شركة مصر للاستثمارات الترفيهية من حيث المبدأ، وتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأسهم محل الاستحواذ، وكذلك تعيين مستشار قانوني لإعداد دراسة نافية للجهالة عن الشركات محل الاستحواذ.

مصرف أبو ظبي



وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن خطته لاستثمار ما يقرب من مليار جنيه في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، خلال الفترة المقبلة، هذا بخلاف ما سيتم إنفاقه على الأمن السيبراني.