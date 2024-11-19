شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة الدواء: انتهاء أزمة الأدوية بنسبة 100% ولدينا ضعف احتياجاتنا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, أن أزمة الدواء التى حصلت خلال الفترة الماضية هى غريبة على سوق الدواء المصرى، قائلا: "السوق الدوائى المصرى ومصر دائما عندها أمن دوائى وسوقها مستقر وانتهاء الازمة بنسبة 100%".

وأضاف الدكتور جمال الليثى، خلال حوار ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن أى دواء ينتج فى مصر فى منه مخزون، موضحا أننا نعتمد على خامات ومدخلات من الخارج وكان فى مشكلة استيراد وهذه المشكلة تم حلها وبمجرد حلها بدأت المصانع تستجلب خامتها وتشتغل بأقصى طاقة.

وتابع: "مصانع الدواء شغالة على مدر 24 ساعة والسوق المصرى يستهلك 4 مليارات وحدة سنوية وهو رقم كبير واحنا أكبر سوق فى الشرق الاوسط وأفريقيا إنتاجيا، مفيد بأن لدينا حوالى 190 مصنعا فى مصر يمثلوا 900 خط إنتاج ويقدروا على إنتاج 8 مليارات وحدة دوائية والسوق يستهلك 4 مليارات بما يعنى أن المتبقى زيادة ضعف ما نحتاجه.