شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 3675 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية بحوالي 15 جنيها، عقب ارتفاع بحوالي 40 جنيها خلال التعاملات الصباحية، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3675 جنيهاً الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4200 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3675 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3150 جنيهات.

الجنيه الذهب 29400 جنيها.

سعر الذهب خلال التداولات الصباحية



ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب المحلي معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.

وتعافي سعر الذهب في مصر بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.

من جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية والمعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في تحقيق استقرار في أسواق الذهب، ليظل الاعتماد في تغيرات التسعير حالياً على سعر الذهب العالمي.



وساعد هذا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي اعتمد تسعير الذهب المحلي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب مؤخراً يشهد تراجع.

