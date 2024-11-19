شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكرم رموز وعلماء الطاقة النووية المصريين والان مع تفاصيل الخبر

حرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الاحتفال بالعيد السنوى الرابع للطاقة النووية على تكريم عدد من رموز وعلماء الطاقة النووية فى مصر، وذلك تقديرا لجهودهم فى البرنامج النووي المصرى السلمي منذ انطلاقه.

وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اصطحاب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق خلال تكريم العلماء و الرموز فى مجال الطاقة النووية.

وتم تكريم اسم المهندس محمد صدقي سليمان وزير السد العالي وتسلمتها المهندسة هبة محمد صدقي سليمان، ومن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تم تكريم اسم الدكتور كمال الدين أحمد عفت أول رئيس لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) والدكتور حسن محمود حسنين طه الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور عبد الحميد الدسوقي و الجيولوجي وليم عبد الملاك والدكتور منير مجاهد والمهندس أحمد عويس.



احد المكرمين



المكرمين