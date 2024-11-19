شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات والسلع المعمرة" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، يليه قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.7%.

وانخفضت قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.9%، 0.1%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.03%، والعرب على 21.67%، واستحوذت المؤسسات على 28.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 1.7 مليار جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8562 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة.