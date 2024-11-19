شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الدولة فى مشروعات الطرق خلال خطة 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الدولة المصرية خلال خطة 24/2025 توجيه الإستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد ، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة .

حيث تستهدف الخطة الانتهاء من طرق بأطوال 1147 كم ، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة أهم المحددات التنموية لخطة العام المالي 24/2025 في قطاع النقل.

كما تستهدف خطة العام المالى الحديد استكمال أعمال (11) محورًا على النيل، وتنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 24/2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية تتضمّن استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، ونهو عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول 60 كم).

وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، أشار التقرير أنه من المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف نهوها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف نهوها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.