شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 30728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 38085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13484 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 8264 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11450 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3160 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 8607 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن مصر العليا.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.460 مليون وثيقة بدلا من 3.455 مليون وثيقة.

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركتي بنك التعمير والإسكان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بحجم تداول 325 ألف سهم للأولى بقيمة 14 مليون جنيه، وبحجم تداول 90.5 مليون سهم للثانية بقيمة 1.6 مليار جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 475.8 ألف سهم، 1 سهم، 33.8 ألف سهم، 58.8 ألف سهم، 452 ألف سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 1471 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للاندية الصحية عدد 54.3 ألف سهم، 300 ألف سهم، 59.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات مستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، 27.6 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية، عن بيع المساهم أحمد محمود عتلم عدد 200 ألف سهم بسعر 2.99 جنيه بقيمة إجمالية 598 ألف جنيه، لتنخفض نسب المساهم من 10.15% إلى 9.96%، ونفذت الصفقة من خلال الصك لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركتا مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، والمطورون العرب القابضة، عن الطعن على الحكم الصادر من محكمة سورية بشأن الدعوى المقامة من شركة انترادوس للتطوير السياحي عن مشروع "بورتو طرطوس"، مضيفة أنه لم يتم إعلان شركة عامر سوريا بالدعوى أو الحكم مما ترتب عليه عدم تمثيلها أمام المحكمة وإثبات دفاعها، وكذلك مخالفته لوجود شرط التحكيم في عقد المشاركة.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن موافقة الأعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة على الاستحواذ على شركة مصر للاستثمارات الترفيهية من حيث المبدأ، وتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأسهم محل الاستحواذ، وكذلك تعيين مستشار قانوني لإعداد دراسة نافية للجهالة عن الشركات محل الاستحواذ.

وأعلن مصر أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن خطته لاستثمار ما يقرب من مليار جنيه في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، خلال الفترة المقبلة، هذا بخلاف ما سيتم إنفاقه على الأمن السيبراني.