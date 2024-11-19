شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: شكرا للحكومة لإعادة تشغيل مصانع النصر للمسبوكات والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ،الشكر للحكومة على إعادة تشغيل مصانع النصر للمسبوكات والتي عانت كثيرا طوال السنوات الماضية ؛نتيجة التوقفات ،وعدم ضخ استثمارات في الشركة ،بل ووصل الأمر إلى عدم القدرة على دفع رواتب العاملين‬.

و‏أضاف خالد الفقي لـ"الخليج 365" أن النقابة العامة تضامنت مع العاملين، وعقدت العديد من اللقاءات بين العاملين وبين مجلس إدارة الشركة وبين الجهات المالكة للشركة خلال الفترة الماضية؛ لإعادة تشغيلها وتكللت الجهود بتدخل حاسم وفوري من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل بإعادة تشغيل الشركة، وحل مشاكل الديون وتوفير رأسمال عامل لها، مما يمهد لانطلاقة قوية لتوفير احتياجات الأسواق المحلية أو التصدير في المراحل اللاحقة.

‏أشار إلى أهمية التدخل العاجل؛ لاعادة النظر في أي مصنع متوقف، سواء كان مصنع قطاع عام أو قطاع أعمال أو خاص وتشغيله فورا لأنه يمثل إضافة للصناعة المصرية.

‏يشار أن النصر للمسبوكات توفر العديد من المنتجات على رأسها مواسير الزهر المرن بأقطار مختلفة والتي يتم استخدامها في مشروعات المياه والصرف الصحي ،بالإضافة إلى منتجات متنوعة أخرى وتمتلك العديد من المصانع في منطقة طناش وفي الإسكندرية.