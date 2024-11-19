شكرا لقرائتكم خبر عن محاور الطرق بوابة الاستثمار لمصر.. الإسكان تنفذ مشروعات طرق وكباري بالمحافظات بطول 1382كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تبذلها وزارة الإسكان في ملف الطرق والبنية التحتية داخل المدن الجديدة بمختلف المحافظات، حيث جارى تنفيذ مشروعات طرق وكباري بالمحافظات بطول 1382 كم.

وحول أبرز تفاصيل محاور الطرق والكباري:

١- جار استكمال وإنهاء تنفيذ مشروعات طرق وكباري بالمحافظات بطول 1382 كم .

٢- تنفيذ (31 كوبري - 2 نفق)، و4 طرق قومية بأطوال 41.7 كم .

٣- تنفيذ6 طرق رئيسية بأطوال 475 كم .

4- تنفيذ 52 طريقاً داخلياً بالمحافظات بأطوال 865 كم.

5- من أبرز المحاور الرئيسة :..

- محور عمرو بن العاص للربط على محور الفريق كمال عامر الذى نفذته الوزارة من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

- محور ترعة الاخلاص بمحافظة الجيزة.

- وتطوير شارع المطار بإمبابة.

- ، الانتهاء من المرحلة الرابعة من محور جيهان السادات.

6- إنشاء طرق تنموية لربط التجمعات والقرى البدوية بالطرق الرئيسية بمحافظة مطروح بإجمالي أطوال 400 كم.

7- وربط محور الفنجرى مع محور تحيا مصر بمحافظة القاهرة.

8- استكمال تنفيذ محاور الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة منها:

- محور امتداد التسعين بالقاهرة الجديدة

- طرق مثلث الأمل بأطوال 45 كم

- الطرق الرئيسية بالعبور الجديدة

- طرق التجمع السادس جنوب القاهرة الجديدة، بأطوال 80 كم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - غيرها).